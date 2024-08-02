На думку прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпа, зараз немає можливості знову відкрити східний кордон з Росією.

Водночас закон про депортацію позитивно вплинув на зниження міграційного тиску, сказав Орпо в інтерв’ю Iltalehti.

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У Фінляндії не планують відкривати кордон з Росією - що відомо

"На цей момент я все ще вважаю, що можливостей для відкриття немає", – так прокоментував Орпо питання про можливе відкриття пунктів перетину кордону на східному кордоні.

За словами прем'єра, він задоволений ухваленням так званого закону про видворення, який за певних умов дає змогу обмежувати прийом заяв на надання притулку.

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Проте Орпо вважає, що відкрити східний кордон можна буде тільки тоді, коли Росія змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

"Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи", – сказав він.

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Орпо також зауважив, що на рівні Європейського Союзу розпочато роботу для запобігання загрозам, пов'язаним зі спрямованою міграцією.

Закон про депортацію - що варто знати

У липні президент Фінляндії Олександр Стубб затвердив так званий закон про депортацію у Фінляндії, який боротиметься з будь-яким потенційним гібридним впливом з боку РФ.

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Закон став реакцією на побоювання щодо ескалації міграції росіян до Фінляндії.

Шукачі притулку, які намагаються в'їхати до країни, можуть бути не допущені на територію країни або вислані з неї.

Відносини Фінляндії з Росією заморожені, доки триває війна в Україні - подробиці

Нагадаємо, що за словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.

"Безпекова ситуація у світі зазнала фундаментальних змін через розв'язану Росією війну в Україні", – зауважила Валтонен.

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Російські бази, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну.

Водночас Фінляндія посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск. Зокрема, збільшується кількість прикордонних патрулів, БпЛА та електронних детекторів, а також будуються паркани вздовж кордону.

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої в роботі GPS збільшились за останній тиждень, пов'язавши це з масштабним збоєм, який стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.

Морський лоцман Фінляндії повідомив, що зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі країни. GPS був недоступний на 90 % маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.