Очільнику окупаційної митниці так званої “ДНР” Володимиру Боєнку заочно повідомили про підозру у перекидання російської військової техніки на східний фронт України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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В Україні повідомили про підозру головному митнику “ДНР” - що відомо

Боєнко забезпечує перекидання військової техніки, артилерійського озброєння та боєприпасів з Росії на східний фронт України.

Він передав командуванню збройних сил РФ колишні склади та ангари Донецької митниці загальною площею у тисячі квадратних метрів.

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Окупанти використовують ці приміщення як транзитні логістичні центри для подальшого переправлення озброєння.

До окупації Донецька фігурант був заступником начальника східного регіонального управління Державної митної служби України.

У квітні 2014 року посадовець пішов на співпрацю з підконтрольними Росії терористами так званої “ДНР”, а згодом отримав призначення до місцевої загарбницької адміністрації.

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Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Боєнко тривалий час займався вивезенням з території регіону до РФ агропромислової, вугільної та металургійної продукції.

У листопаді 2022 року колаборант став очільником окупаційної митниці в Донецьку.

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На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили Боєнку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки фігурант перебуває на окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Міністру транспорту «ДНР» повідомили про підозру - що варто знати

Служба безпеки України заочно оголосила підозру міністру транспорту «ДНР» Володимиру Тужиліну, який займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання російської армії на передову.

У травні 2023 року його призначили міністром у тимчасово захопленій частині території Донецької області.

На цій посаді фігурант займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ РФ із Ростовської області в Україну.

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Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території Росії у напрямку Донецька.

Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Тужиліну про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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