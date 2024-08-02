Кабінет міністрів спростив процес постачання товарів військового призначення через митний кордон України; передбачено їхнє безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Уряд спростив поставку військових товарів через митницю - що відомо

Зміни до постанови від 17 листопада 2010 року №1057 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через держкордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів" передбачають розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану.

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У зв'язку з цим запроваджується безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення.

Зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.

У Мінфіні наголосили, що, завдяки ухваленим змінам, вдасться уникати ускладнень, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску, а також оптимізувати логістику постачання, що зекономить час і кошти.

Українцям доведеться платити додатково до майже 300 тис. грн при купівлі авто - подробиці

У разі запровадження передбаченого законопроєктом №11416 військового збору у 15% при першій реєстрації автомобіля українцям доведеться додатково платити від 180 до 280 тис. гривень.

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Законопроєкт №11416 від Кабміну має наповнити держбюджет країни завдяки збільшенню податків та зборів. Це має скоротити дефіцит бюджету, який наразі складає 500 млрд гривень.