Служба безпеки України заочно оголосила підозру міністру транспорту «ДНР» Володимиру Тужиліну, який займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання російської армії на передову.

Зокрема, будує шлях з Ростовської області в Україну, повідомляє пресцентр СБУ.

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Міністру транспорту «ДНР» повідомили про підозру - що відомо

«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського посадовця, який забезпечує логістику для окупантів на сході України. Мова йде про ексочільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області РФ – Володимира Тужиліна», - йдеться в повідомленні.

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У травні 2023 року його призначили міністром у тимчасово захопленій частині території Донецької області.

На цій посаді фігурант займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ РФ із Ростовської області в Україну.

Більше по темі СБУ затримала колаборанта в Херсоні, який працював на Сальдо Під час затримання він намагався втекти з будинку через таємний і сховатись у підвалі сусіднього помешкання.

Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території Росії у напрямку Донецька.

Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем.

За наявними даними, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту.

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Яке покарання загрожує міністру транспорту «ДНР»

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Тужиліну про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході України.

СБУ встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

В Україні заочно винесли вирок гауляйтеру «ЛНР» Пасічнику - що варто знати

Гауляйтера окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Луганщині Леоніда Пасічника засудили до тюремного ув'язнення. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

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На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.