СБУ та Сили оборони зачистили російський аеродром «Морозовськ» від ППО, авіації та КАБів.
Про це повідомило поінформоване джерело.
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Дрони СБУ атакували аеродром «Морозовськ»
Аеродром «Морозовськ» у Ростовській області РФ атакували безпілотники СБУ.
Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни руйнують українські міста.
Спецоперацію проводили спільно із ГУР та Силами оборони.
«Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої «бавовни», - повідомило джерело.
Зазначається, що місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє нібито горять складські приміщення.
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Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області.
Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.
Дрони ГУР спалили склад з пальним у РФ
Також цієї ночі дрони ГУР вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» у Ростовській області.
За даними джерел в українській розвідці, цей склад забезпечував постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Уточнюється, що обʼєкт вразили за допомогою 15 БПЛА типу «Obsidian» проєкту «Nayan».