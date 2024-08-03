СБУ та Сили оборони зачистили російський аеродром «Морозовськ» від ППО, авіації та КАБів.

Про це повідомило поінформоване джерело.

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Дрони СБУ атакували аеродром «Морозовськ»

Аеродром «Морозовськ» у Ростовській області РФ атакували безпілотники СБУ.

Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни руйнують українські міста.

Спецоперацію проводили спільно із ГУР та Силами оборони.

«Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої «бавовни», - повідомило джерело.

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Зазначається, що місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє нібито горять складські приміщення.