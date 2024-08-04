На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Україна розпочала евакуацію громадян з Лівану.

Напередодні з країни вивезли 30 українців.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Україна евакуювала 30 своїх громадян із Лівану

Серед перших евакуйованих - 21 жінка та девʼятеро дітей.

У суботу вони прибули до польського Жешува.

Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ. Вони надають евакуйованим необхідну допомогу та забезпечують супровід до України.

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«Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану», - наголосили в ГУР.

Співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані.

Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які хочуть залишити ліванську територію.

Українцям радять залишити Ліван

Українські дипломати попереджали українців у Лівані про небезпеку та рекомендували покинути територію республіки.

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Громадянам, які бажають залишити Ліван, необхідно звернутися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: [email protected].

За цими контактами українці також можуть звертатися у випадку надзвичайних ситуацій або загрози їхньому життю і здоровʼю.

Також можна звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57 чи адресу електронної пошти [email protected].

Рекомендації громадянам України в Лівані

Українцям, які вирішили залишитися в Лівані, радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

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Під час перебування в Лівані також рекомендують утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Тим, хто все ще залишається в Лівані, дипломати рекомендують розглянути можливість скоротити терміни свого перебування в країні.