У Штабі Камали Гарріс не згодні з пропозицією Дональда Трампа провести дебати 4 вересня на телеканалі Fox News.

Про це сказав директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер, пише CBS News.

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Трампа закликали дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

У команді Гарріс кажуть, що «Дональд Трамп тікає наляканий», сподіваючись, що Fox News «врятує його» від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

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«Йому потрібно припинити грати в ігри й з'явитися на дебати, на які він вже погодився 10 вересня», - прокоментував Тайлер.

Штаби Трампа та Гарріс не можуть узгодити дату та місце дебатів

У команді Гарріс зазначили, що вона у будь-якому разі буде на ефірі ABC News 10 вересня, «щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм».

Раніше Дональд Трамп та Джо Байден (коли він ще брав участь у перегонах) домовилися про дебати. Перші відбулися в червні на телеканалі CNN. Другі мали пройти 10 вересня на ABC News.

Більше по темі Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

Тепер на узгодженій раніше даті та місцю наполягає нова суперниця Трампа Камала Гарріс.

«Цікаво, як «будь-який час, будь-яке місце» перетворюється на «один певний час, одне певне безпечне місце. Я буду там 10 вересня, як він і домовився. Сподіваюся його там побачити», - написала Гарріс у соцмережах.

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Трамп анонсував дебати з Гарріс на Fox News

До цього Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати з Камалою Гарріс на Fox News 4 вересня.

Дональд Трамп зауважив, що цього разу у студії будуть глядачі. Адже попередні дебати між Байденом і Трампом пройшли у порожньому приміщенні.

Раніше експрезидент США не виключав, що може відмовитися від дебатів з новою опоненткою.

Він також заявляв, що йому не подобається телеканал ABC News, на якому мали відбутися дебати Трампа й Байдена 10 вересня.