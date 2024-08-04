Сучасні винищувачі F-16 вже в Україні. 

Це підтвердив президент Володимир Зеленський. 

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«F-16 в Україні», - сказав глава держави у своєму привітанні до Дня  Повітряних сил ЗСУ. 

Перші винищувачі, які передали до України, показали під час урочистостей. 

Зеленський показав F-16 в Україні

Президент зазначив, що зараз у Повітряних сил ЗСУ - новий етап. 

За словами Володимира Зеленського, Україна зробила багато, аби наші воїни перейшли на новий стандарт авіації - на західну бойову авіацію. 

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«Ми часто чули у відповідь слово «неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це - дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні», - наголосив президент. 

Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам. Особливо відзначив Данію, Нідерланди та США. 

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Україна розмістить деякі винущувачі F-16 за своїми межами, щоби вберегти їх від російських ударів.

«Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую! Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери - ми цінуємо вашу підтримку», - сказав Володимир Зеленський. 

Водночас скільки F-16 вже отримала Україна - президент не уточнив. Зауважив, що українські військові «вже почали їх використовувати для нашої держави».

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Скільки F-16 в Україні

Про те, що Україна отримала першу партію F-16 повідомило агентство Bloomberg 31 липня. Зазначалося, що йдеться про незначну кількість винищувачів. 

The Times, посилаючись на власне джерело, повідомляло, що Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів. 

Згодом The Economist написав, що в останній день липня Україні передали перші десять з можливих 79 літаків F-16. 

До кінця 2024 року наша держава має отримати 20 таких винищувачів. Решта F-16, як пише видання, прибудуть в Україну партіями протягом 2025 року.

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