В оприлюдненій заяві Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Іспанії висловлена стурбованість ситуацією у Венесуелі після президентських виборів, повідомив Euractiv.

Сім країн ЄС закликали Венесуелу оприлюднити протоколи голосування

Чинний президент Ніколас Мадуро оголосив про перемогу на голосуванні минулих вихідних, але опозиція заперечує офіційні результати, стверджуючи, що переміг Едмундо Гонсалес Уррутія.

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"Ми закликаємо владу Венесуели негайно оприлюднити всі результати голосування", – йдеться в заяві лідерів країн ЄС.

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Вони наголосили на повазі до прав усіх венесуельців, особливо політичних лідерів, під час виборчого процесу.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які арешти або погрози на їхню адресу", – додали лідери країн.

Представники країн також зауважили, що венесуельська влада повинна поважати право народу на протест і мирні зібрання.

ЄС відмовився визнавати результати виборів у Венесуелі – що відомо

Євросоюз не визнає результатів цьогорічних президентських виборів у Венесуелі, допоки країна не оприлюднить результати підрахунків усіх голосів.

Виборча комісія країни оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, у яких чинний президент Ніколас Мадуро нібито набрав 51% голосів, але венесуельська опозиція оприлюднила інші результати.

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Члени ЄС ухвалять рішення про можливі наступні кроки лише після того, як стануть відомі остаточні результати підрахунків голосів.

Адміністрація президента США Джо Байдена своєю чергою заявила, що махінації на виборах позбавили заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро про переобрання "будь-якої довіри" й можуть призвести до нових санкцій.