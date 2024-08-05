Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх принесла Україні другу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, а Ірина Геращенко та Михайло Кохан стали бронзовими призерами, пише Суспільне.

Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою на Олімпіаді-2024

Ірина Геращенко розділила "бронзу" з Елеонор Паттерсон із Австралії: вони вдвох взяли висоту 1,95 метра, чим вибороли бронзові медалі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Геращенко стала 25-ю володаркою медалей з легкої атлетики в олімпійській історії України.

Advertisement

Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на Іграх-2024

Магучіх продовжила боротьбу за золоту медаль із іншою австралійською легкоатлеткою Ніколою Оліслагерс і стала олімпійською чемпіонкою.

Українка з першої спроби взяла висоту 2,00 м, чим обійшла Оліслагерс за кількістю спроб.

Хто така Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх – третя українська легкоатлетка, що перемогла на Олімпіаді, і перша, яка об'єднала одразу дві нагороди в цьому виді спорту. По одній медалі мають ще 24 українські спортсмени, зокрема олімпійські чемпіонки Інесса Кравець (1996, потрійний стрибок) та Наталія Добринська (2008, семиборство).

На Іграх-2020 у Токіо Магучіх здобула "бронзу", показавши у фіналі також результат у 2,00 метри.

Михайло Кохан отримав бронзову медаль на Олімпійських Іграх

У фіналі 23-річний українець у змаганнях із метання молота показав результат 79,39 метра. Це перша олімпійська нагорода в кар'єрі легкоатлета.

Advertisement

Золоту медаль виграв Ітан Кацберг із Канади (84,12 м), а срібним призером став угорець Бенце Галаш (79,97 м).

На Іграх-2020 у Токіо Кохан зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 м.

Українські фехтувальниці виграли "золото" на Олімпіаді-2024 – що відомо

Нагадаємо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Республіки Корея та виграла золоту медаль на нинішніх Олімпійських іграх.

Українська команда в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової перемогла з рахунком 45:42.

Вирішальну битву виграла Ольга Харлан. Першу медаль для України здобула Ольга Харлан 30 липня, яка в індивідуальному змаганні стала третьою та отримала "бронзу".