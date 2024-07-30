Адміністрація чинного президента США Джо Байдена заявила, що махінації на виборах позбавили заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро про переобрання "будь-якої довіри" й можуть призвести до нових санкцій, поінформувало Reuters.

США не визнають перемогу Ніколаса Мадуро на виборах у Венесуелі

Чиновники наголосили, що Вашингтон сумнівається у правдивості результатів голосування, які зробили Мадуро переможцем. Наразі США вимагають ретельного підрахунку голосів.

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Незалежні екзитполи свідчили про перемогу опозиції, а суперник Мадуро, Едмундо Гонсалес, стверджував, що саме він переміг у президентських виборах.

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Чиновники додали, що без публікації повного підрахунку голосів міжнародна спільнота не визнає оголошений результат.

Однак офіційні особи США, за даними Reuters, поки не оголосили про жодні додаткові санкційні заходи, втім зазначили, що Вашингтон переоцінить санкційну політику щодо Венесуели залежно від дій Мадуро під час правління.

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Венесуелу охопили вуличні протести – що відомо

Нагадаємо, що у Венесуелі розпочалися мітинги прихильників опозиції, на думку яких результати президентських виборів на користь чинного керівника держави Ніколаса Мадуро сфальсифіковані.

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Опозиційний кандидат Едмундо Гонзалес у понеділок оголосив, що його передвиборчий штаб має необхідні докази, які доводять, що саме він переміг на виборах у неділю, але влада країни переобрала чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція зазначає, що має докази фальсифікації виборів, а її кандидат Едмундо Гонзалес набрав 70% голосів, тобто майже удвічі більше за кількістю голосів, які здобув Ніколас Мадуро.

Спершу протести відбувалися мирно, але після спроб правоохоронців їх призупинити, почалася сутичка. Поліція використала сльозогінний газ для розгону людей, а ті у відповідь кидали у силовиків каміння та інші предмети.

Мітингувальники захопили міжнародний аеропорт у Майкетії та знесли пам’ятник президенту Венесуели в 1999-2013 роках Уго Чавесу, який за час свого правління встановив у країні військову диктатуру.