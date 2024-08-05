Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Майже 4 млрд доларів гранту від США для України – подробиці

За словами Шмигаля, кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, тобто зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.

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Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів цього року. Загалом цьогоріч Україна отримає від Штатів 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

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Прем'єр наголосив, що ця фінансова підтримка дасть змогу "впевнено пройти" цей фінансовий період.

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", – додав очільник уряду.