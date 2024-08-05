Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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За словами Шмигаля, кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, тобто зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.
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Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів цього року. Загалом цьогоріч Україна отримає від Штатів 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.
Прем'єр наголосив, що ця фінансова підтримка дасть змогу "впевнено пройти" цей фінансовий період.
"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", – додав очільник уряду.
Допомога Україні від Світового банку – що треба знати
У березні Світовий банк пообіцяв надати Україні 1,5 млрд доларів у вигляді позики. З них 984 млн доларів надійде від Японії та 516 млн доларів від Великої Британії.
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Ці кошти скерували на покриття найважливіших бюджетних видатків, тобто соціальні, гуманітарні цілі, а також на відновлення.
7 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора підписали меморандум про підтримку у покращенні ринку житла.
Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.
2 липня СБ перевів Україну з категорії країн із нижчим за середній рівнем доходів до категорії з вищими за середні доходами у 2024-2025 фінансовому році. Зміна класифікації в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році разом із постійним скороченням населення, яке зменшилося більш ніж на 15% після початку вторгнення.