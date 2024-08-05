Український гімнаст Ілля Ковтун посів друге місце у вправах на брусах під час цьогорічної Олімпіади в Парижі, повідомив Укрінформ.

Ілля Ковтун здобув срібло на Іграх-2024

Ілля Ковтун, 20-річний черкащанин, став срібним призером Ігор.

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Оцінка українця – 15,500 бала.

Переміг китаєць Цзиньянь Чжоу – 16,200 бала, третім був японець Шінносуке Ока – 15,300. Інший наш гімнаст – 30-річний Олег Верняєв – посів у цьому фіналі восьме місце.

Для Ковтуна – це друга Олімпіада.

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Легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на Олімпійських іграх – що відомо

Водночас Ірина Геращенко розділила "бронзу" з Елеонор Паттерсон із Австралії: вони вдвох взяли висоту 1,95 метра, чим вибороли бронзові медалі.

Геращенко стала 25-ю володаркою медалей з легкої атлетики в олімпійській історії України.

Магучіх продовжила боротьбу за золоту медаль із іншою австралійською легкоатлеткою Ніколою Оліслагерс і стала олімпійською чемпіонкою.

Українка з першої спроби взяла висоту 2,00 м і обійшла Оліслагерс за кількістю спроб.