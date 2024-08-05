У тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розмалювали проукраїнськими написами російські грошові купюри. Це одна з нових тактик спротиву, повідомив рух опору «Жовта стрічка».

В окупованому Криму активісти вигадали нову тактику спротиву - що відомо

"Активісти руху "Жовта Стрічка" щоразу вигадують нові тактики спротиву, нові креативні методи, які доступні кожному в окупації. Цього разу ми залишили ось такі повідомлення на рашистських купюрах", - йдеться у повідомленні.

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Українські активісти розписали грошові купюри надписами "окупант", "це Україна" та намалювали синьо-жовті символи.

 

 

 

 

 

 

Партизани розповсюдили сотні жовтих стрічок у Євпаторії - подробиці

На початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йшлося у повідомленні.

Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.

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