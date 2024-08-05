Рада ЄС у понеділок застосувала санкції проти ще 28 осіб за участь у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі, повідомили на сайті Європейської ради.
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Санкції наклали проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. ГУБОЗіК є одним із головних органів, який відповідає за політичні переслідування в країні, зокрема довільні та незаконні арешти й жорстоке поводження з активістами та членами громадянського суспільства.
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Списки також містять різних представників судової влади, а саме прокурорів і суддів, які виносили вироки проти громадян, які протестували проти фальсифікації президентських виборів 2020 року або просто висловлювалися проти режиму Лукашенка.
Обмежувальні заходи застосовуються і до керівників різних виправних установ.
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До списку санкцій потрапила група таких давніх прихильників Лукашенка
- гендиректор найбільшого державного інформаційного агентства БелТА Ірина Акулович;
- екскерівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук;
- ведучий телепрограми "Сенат" на каналі СТВ;
- голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський.
"Ці пропагандисти режиму охоче надавали білоруській громадськості неправдиву інформацію про репресії, що здійснюються державною владою, поширювали дезінформацію, вироблену як білоруською, так і російською владою, та сприяли розпалюванню ненависті до демократичної опозиції та громадянського суспільства", – заявили в Раді ЄС.
Санкції передбачають заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти цим особам. Їм також заборонений в’їзд на територію ЄС або проїзд через неї транзитом.
ЄС розширив санкції проти Білорусі – що відомо
29 червня Рада Євросоюзу ухвалила нові санкції проти економіки Білорусі за участь у війні Росії проти України. Обмеження вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.
Окрім цього, заборонені прямий чи опосередкований імпорти, купівля чи передача з Білорусі золота і алмазів, а також гелію, вугілля та мінеральних продуктів, включно із сирою нафтою.
Запроваджена й заборона на експорт товарів і технологій, що можуть бути використані у нафтопереробці та скрапленні природного газу. ЄС заборонив також і транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів, які можуть сприяти військово-технологічному зміцненню РБ або розвитку її сектору оборони і безпеки.