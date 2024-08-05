За 6 місяців цього року в Україні народилось 87 655 дітей, що втричі менше, ніж кількість померлих за цей період, повідомив Опендатабот.

Скільки немовлят народилося в Україні цього року

Найбільше новонароджених зареєстрували в Києві - 9 695 дитини, на Львівщині -7 923 та на Дніпропетровщині - 6 962. Найменше дітей народилося у прифронтових регіонах: на Херсонщині та Донеччині. На Луганщині за півроку не зареєстрували жодного новонародженого.

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Інфографіка: Опендатабот

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Скільки людей померло в Україні за 2024 рік

На одного новонародженого українця припадає троє померлих. У 2018-2020 роках на одну новонароджену дитину припадало двоє померлих.

За перше півріччя в Україні померли 250 972 осіб, що у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Однак 2021 рік був піковим на смерті через пандемію COVID-19.

Найменше померлих зафіксовано на прифронтових Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422). Антирекорд встановили на Дніпропетровщині (26 374), Харківщині (17 999) та в Києві (17 449).

Скільки немовлят народилось в Україні з січня по березень

З початку 2024 року в Україні на момент березня народилося 47 772 немовлят. Найбільше немовлят народилося у Києві – 5 568, Львівській – 4 278, Дніпропетровській – 3 963, Одеській – 3 454, Рівненській – 2 556 областях.

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У 2023 році в електронній системі охорони здоровʼя зафіксовано 176 981 пологи, і внесено інформацію про 178 128 дітей.