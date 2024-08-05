В Україні можуть заблокувати Телеграм за аналогією "Одноклассники" та "ВКонтакте", якщо керівництво соцмережі не вийде на зв'язок із українським урядом.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у інтерв'ю для РБК-Україна.

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В Україні можуть заблокувати Телеграм – подробиці

"Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж", – зазначив він.

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Україна наразі має відповідні технічні можливості для припинення роботи застосунку соцмережі на території країни, а використання Телеграму органами влади є "вагомою проблемою".

"Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати", – додав Потураєв.

За його словами єдиною реакцією з враховуючи відсутність ресурсів та можливостей регуляції Телеграму в України, є його заборона та відключення на кшталт "Вконтакте" та "Одноклассники", які заблокували у 2017 році.

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Наразі розв'язання проблеми використання Телеграму можна вирішити розробкою та ухваленням законопроєкту.

"Суть документа буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває", - пояснив Поутраєв.

Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram всередині країни

2 серпня в Туреччині заблокували соцмережу Instagram відповідно до рішення управління інформаційних технологій та зв’язку.

Приводом для блокування стало "невизнання злочинів" у цій мережі. Напередодні в Instagram почали видаляти дописи із висловлюванням співчуття з приводу вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Голова Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун виступив із критикою цих дій.

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