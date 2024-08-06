В Одеській області затримані двоє іноземців, які у рефрижераторі разом із м’ясною продукцією перевозили до Молдови 16 військовозобов’язаних чоловіків, повідомили в Національній поліції України.

Іноземці хотіли в рефрижераторі перевезти через кордон 16 ухилянтів

Двоє 39-річних іноземців займалися перевезенням з України м’ясної продукції.

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Вони організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку, ховаючи їх у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби. Так, вони хотіли переправити через кордон 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх до Республіки Молдова.

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Кожен охочий ухилянт заплатив від 6000 до 8000 доларів, а ще по 2000 євро фігуранти хотіли отримати від тих, хто бажає поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію Молдови, однак цю схему планувалося організувати вже після успішного перетину кордону.

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Ним виявився місцевий будівельник, який шукав додатковий заробіток у Телеграм-каналах.

Поліція затримала чоловіка, який за $7 тис. допомагав чоловікам перетинати кордон

Нагадаємо, що 23 липня на Одещині затримали 38-річного місцевого приватного підприємця, який за 7 000 доларів переправляв чоловіків через кордон із Молдовою.

Наприкінці травня він зустрівся з потенційним клієнтом і розповів йому про порядок та умови незаконного перетину кордону. Друга зустріч відбулася наприкінці червня при передачі пакета документів. 

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Фігуранта затримали під час отримання частини коштів. 

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