В Одеській області затримані двоє іноземців, які у рефрижераторі разом із м’ясною продукцією перевозили до Молдови 16 військовозобов’язаних чоловіків, повідомили в Національній поліції України.

Іноземці хотіли в рефрижераторі перевезти через кордон 16 ухилянтів

Двоє 39-річних іноземців займалися перевезенням з України м’ясної продукції.

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Вони організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку, ховаючи їх у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби. Так, вони хотіли переправити через кордон 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх до Республіки Молдова.

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Кожен охочий ухилянт заплатив від 6000 до 8000 доларів, а ще по 2000 євро фігуранти хотіли отримати від тих, хто бажає поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію Молдови, однак цю схему планувалося організувати вже після успішного перетину кордону.