Експорт української продукції з доданою вартістю нарощується значно вищими темпами, ніж постачання за кордон сировинних товарів, повідомив Укрінформ, цитуючи заступника міністра економіки й торгового представника України Тараса Качку.

Як змінився обсяг експорту переробної продукції в Україні – подробиці

Певне зміщення акцентів відбулося ще до повномасштабного російського вторгнення. Однак на тлі проблем із логістикою, багато бізнесів повністю оновили підхід через вигодність продажу продукції з доданою вартістю.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Так, на фоні мільйонів тонн експорту пшениці збільшення продажів за кордон борошна лише на кілька десятків тисяч тонн начебто не вражає. Але, тим не менше, – це зростання на десятки відсотків порівняно навіть із довоєнним періодом", – зазначив торговий представник України.

Качка зауважив, що такі постачання здійснюються переважно до Європи, до багатших ринків із кращими цінами. Саме тому українська торгова статистика підтверджує, що експорт продукції з доданою вартістю нарощується значно вищими темпами, ніж постачання сировинних товарів.

Заступника міністра економіки визнав, що обсяги українського експорту агросировини ще довго залишатимуться значними, а швидко перевершити такий вал переробленою продукцією неможливо. Черговою причною стало те, що у світі є попит саме на сировину.

Advertisement

"Наприклад, світова тенденція зараз – продаж ВРХ живою вагою, а не відразу фасованої охолодженої чи замороженої яловичини. Наш же інтерес у тому, щоб збільшувати експорт вже порізаної та обробленої яловичини. І ці два тренди діють одночасно. Це не означає, що маємо говорити про якісь проблеми. Просто треба вивчати ринки і правильно розставляти акценти", – пояснив торговий представник.

Він пообіцяв найближчим часом багато новин щодо промислової кооперації між українськими машинобудівниками та їхніми колегами з ЄС. Наразі планується більше замовлень на вітчизняні вузли та складання готової продукції з європейських деталей в Україні

Advertisement

"Цьому сприяють як процес інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, так і бажання наших виробників змінюватися. Бачимо, що, беручи участь у виставках, в бізнес-місіях за кордоном, спілкуючись із потенційними зарубіжними партнерами, наш бізнес робить висновки, які вузли треба виробляти, що може бути цікавим для іноземців", – зауважив Качка.

За його прогнозом, в Україні збільшиться частка перероблених товарів із високою доданою вартістю. Водночас держава готова підтримувати експорт усіх товарів без обмежень штучного постачання сировини.

Advertisement

Скільки продовольчих товарів експортувала Україна за перше півріччя 2024 року

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Зокрема, близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси - це експортоване продовольство.

Нині держава підтримує аграріїв за трьома головними напрямками: пільгові кредити, допомога у сфері логістики та гуманітарне розмінування.

Кабмін також ухвалив рішення, за яким Україна зможе залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток портової інфраструктури.

За шість місяців 2024 року українські експортери наростив обсяг продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік. Загалом вдалося експортувати 71 млн тонн.