Рада Європейського Союзу схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility. Рішення ухвалили за письмовою процедурою.
Про це у соцмережі Х повідомляє угорське головування в ЄС.
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В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - що відомо
"...Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", – зазначається у повідомленні.
Також у Раді ЄС повідомили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.
Реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.
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За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.
✅ Written procedure completed!— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) August 6, 2024
With the completion of the written procedure, the Council has adopted an implementing decision today, authorising the first payment of nearly €4.2 billion under the #UkraineFacility. This decision supports Ukraine's macro-financial stability and… https://t.co/xeSqqO8r0E
У ЄС схвалили виділення Україні майже €4,2 мільярдів – подробиці
Нагадаємо, що сьогодні прем’єр-міністр України уже найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.
Також 24 липня комітет постійних представників країн-членів при Євросоюзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility.
Денис Шмигаль раніше заявляв, що Єврокомісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.
27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
18 червня очільник уряду також повідомляв, що в червні очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми.