Рада Європейського Союзу схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility. Рішення ухвалили за письмовою процедурою.

Про це у соцмережі Х повідомляє угорське головування в ЄС.

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В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - що відомо

"...Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", – зазначається у повідомленні.

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Також у Раді ЄС повідомили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

Реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

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За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.