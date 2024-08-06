Рада Європейського Союзу схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility. Рішення ухвалили за письмовою процедурою.

Про це у соцмережі Х повідомляє угорське головування в ЄС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - що відомо

"...Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", –  зазначається у повідомленні.

Advertisement

Також у Раді ЄС повідомили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

Реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування. 

Москва розміщує ядерну зброю менш ніж за 600 км від Берліна, США готові відповісти
Більше по темі

Москва розміщує ядерну зброю менш ніж за 600 км від Берліна, США готові відповісти

Росія розмістила заборонену ядерну зброю менше ніж за 600 км від Берліна, повідомила Анналена Бербок. Німеччина планує посилити оборону за допомогою американських систем озброєнь.

За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.

У ЄС схвалили виділення Україні майже €4,2 мільярдів – подробиці

Нагадаємо, що сьогодні прем’єр-міністр України уже найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Advertisement

Також 24 липня комітет постійних представників країн-членів при Євросоюзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility.

Денис Шмигаль раніше заявляв, що Єврокомісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.

27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

18 червня очільник уряду також повідомляв, що в червні очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Європейський Союз передав Україні вже понад 100 млрд євро допомоги Європейський Союз
Європейський Союз передав Україні вже понад 100 млрд євро допомоги
Київ Пост
9г тому
ЄС засудив військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії Європейський Союз
ЄС засудив військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії
Київ Пост
13г тому
Москва розміщує ядерну зброю менш ніж за 600 км від Берліна, США готові відповісти НАТО
Москва розміщує ядерну зброю менш ніж за 600 км від Берліна, США готові відповісти
Київ Пост
1д тому
Україна очікує понад 4 млрд євро в межах програми Ukraine Facility - Шмигаль Європа
Україна очікує понад 4 млрд євро в межах програми Ukraine Facility - Шмигаль
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Гральний бізнес заплатив з початку року 9,8 млрд грн податків
Далі » На Одещині затримали двох іноземців, які перевозили до Молдови майже 20 чоловіків