У ніч проти 7 серпня сили ППО знищили всі 30 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.
Нічний наліт дронів 7 серпня – подробиці
Росія використала для нальоту 30 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із районів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ у РФ.
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Унаслідок протиповітряного бою всі БпЛА збили в Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.
Для ліквідації повітряних цілей були залучені сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.
ППО знищила майже всі "Шахеди" під час нічного нальоту на Україну – що відомо
У ніч проти 6 серпня ППО ліквідувала 15 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Як зазначали в Повітряних силах, росіяни використали для комбінованого удару 16 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.
А 4 ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезької області в Росії. Водночас дві керовані авіаційні ракети Х-59 намагалися влучити з повітряного простору над акваторією Азовського моря.