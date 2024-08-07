Для ліквідації повітряних цілей були залучені сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.

Унаслідок протиповітряного бою всі БпЛА збили в Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

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Росія використала для нальоту 30 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із районів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ у РФ.

У ніч проти 7 серпня сили ППО знищили всі 30 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.

ППО знищила майже всі "Шахеди" під час нічного нальоту на Україну – що відомо

У ніч проти 6 серпня ППО ліквідувала 15 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Як зазначали в Повітряних силах, росіяни використали для комбінованого удару 16 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.

А 4 ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезької області в Росії. Водночас дві керовані авіаційні ракети Х-59 намагалися влучити з повітряного простору над акваторією Азовського моря.