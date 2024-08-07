Служба безпеки України повідомила про затримання фітнес-тренера, який на замовлення ФСБ підпалював авто ЗСУ в Києві, Дніпрі та Одесі, повідомляє прессцентр СБУ.

СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ

Для знищення автомобілів ворожа спецслужба дистанційно залучила 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкого заробітку.

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Фітнес-тренер підпалив мультивен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

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Після виявлення цілі та погодження з російським куратором агент придбав легкозаймисту рідину та сірники. Уночі він прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв займання на камеру.

Відео потрібне було РФ для проведення ІПСО про нібито наявність проросійського підпілля в Києві. Аналогічно палій планував діяти на території інших міст.

Більше по темі СБУ затримала навідника "Ланцетів" на Миколаїв Чоловік відстежував розміщення Сил оборони та випитував у місцевих мешканців інформацію про ЗСУ.

Фігурант був на прямому зв’язку з представником ГРУ й саме від нього отримував завдання та інструкції, зокрема щодо способів вчинення підпалів та методів конспірації.

Яке покарання загрожує фітнес-тренеру, який підпалював авто українських військових

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

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Палію загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який підпалив військовий позашляховик у Вінниці

Учора, 6 серпня, затримали іноземця із сусідньої країни, який підпалив позашляховик ЗСУ й готував нову серію підпалів.

Уночі він прибув на СТО, на території якої перебував позашляховик українських захисників.

Спершу він сфотографував потенційну ціль, а потім за інструкцією російської спецслужби придбав дві каністри з бензином та підпалив військовий автомобіль.