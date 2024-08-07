12 серпня експрезидент США Дональд Трамп дасть інтерв'ю генеральному директору компаній Tesla і SpaceX Ілону Маску, пише CNBC.

Трамп дасть інтерв'ю Ілону Маску – подробиці

"У понеділок увечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском – подробиці згодом!" – оголосив Трамп у власній соцмережі Truth Social.

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Виборча комісія Північної Кароліни почала розслідування щодо створеного Маском комітету політичних дій America PAC на підтримку Трампа після отримання скарги про те, що комітет збирав особисті дані користувачів сайту і не допомогав їм зареєструватися для участі в голосуванні.

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За діяльністю America PAC також стежать Генпрокуратура Північної Кароліни і держсекретар штату Мічиган.

Маск – власник соцмережі X (колишній Twitter). У січні 2021 року акаунт Трампа заблокували в останні дні його президентського терміну, але обліковий запис був відновлений наступного року після того, як компанію купив Маск.

Більше по темі Номінацію Гарріс на посаду президента підтримали майже всі делегати Демократичної партії Голосування відбувалося онлайн із 1 по 5 серпня, а висунення кандидатури Гарріс має бути формально підтверджене з'їздом 19 серпня.

Дональд Трамп анонсував дебати з Гарріс – що відомо

Кандидат на пост президента США заявив, що погодився на дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

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Раніше експрезидент США не виключав, що може відмовитися від дебатів з новою опоненткою.