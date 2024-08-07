Іран створив нові дрони Shahed-238, які можуть самостійно наводитися на ціль і уражати рухомі об'єкти в повітрі, повідомили в Army Recognition.

Дрон Shahed-238 – що треба знати

Базова версія безпілотника призначена для звичайних цілей. Більш модернізована модель має інфрачервону головку самонаведення в носовій частині.

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Ця модель використовує інерціальну і супутникову навігацію, а також оснащена головкою самонаведення, яка дає змогу завдавати точніших ударів по рухомих цілях.

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Третя версія має пасивну протирадіолокаційну головку самонаведення для націлювання на ворожі радіолокаційні системи. Дрон може атакувати як наземні, так і повітряні цілі.

Наразі вже відомо про випадок, коли Shahed-238 перехопив американський БПЛА MQ-9 Reaper.

Shahed-238 схожий на Shahed-136, але має різницю в руховій установці, оскільки новий дрон оснащений мінітурбореактивним двигуном Toloue-10, який важить більше та розташований всередині планера, що зменшує простір для палива.

Це один із недоліків дрона, адже призводить до зменшення часу його перебування в повітрі.

Росія поглиблює співпрацю з Іраном та КНДР в обмін на зброю – що відомо

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу для своєї армії, а її використовує у війні проти України.

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Пхеньян вже передав росіянам мільйони снарядів, а Тегеран постачає "Шахеди". Північна Корея передала Росії 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив РФ безпілотники Shahed-136/131 і компоненти.

За рахунок такої співпраці Іран та Північна Корея збагачуються та вирішують свої проблеми.