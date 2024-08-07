7 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна".

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

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Новий закон щодо дрібних крадіжок – подробиці

До цього кримінальним діянням вважалась крадіжка майна на суму від 300 грн, новий закон підвищує цей поріг до 3000 грн. Також посилюється адміністративна відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 грн – штраф від 850 до 1700 грн, за крадіжку від 758 до 3028 грн - штраф 1700 – 5100 грн, за повторну – від 8500 до 17000 грн.

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Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

При призначенні покарання за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, порушується принцип співмірності кримінального діяння й покарання, адже однакова міра відповідальність настає за злочини, які очевидно є більш тяжкими, і за правопорушення, які до внесення змін розглядалися як злочини невеликої тяжкості або навіть як проступки, як, наприклад, у випадку частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

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Так, шляхом збільшення розміру штрафу більш справедливо розмежували адміністративну та кримінальну відповідальності за крадіжку.

Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових суддів

Нагадаємо, що 4 липня Зеленський підписав укази №406-448/2024 про призначення на посади суддів 200 осіб.

Указами призначили сімох суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а ще шістьох – на посади у місцевих господарських судах.

Зокрема Павла Пархоменка призначили на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

Окремими указами Зеленський також призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей.