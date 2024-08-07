59 українських технологічних компаній залучили кошти від грантової програми Європейської інноваційної ради Seeds of Bravery на суму 2 млн євро, повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
Гранти на 2 млн євро від Seeds of Bravery – подробиці
Від 25 до 50 тис. євро вже отримали стартапи щодо інноваційного підприємництва, інкубаторів глибоких технологій, відбудови України, масштабування та прискорень у сфері глибоких технологій.
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Seeds of Bravery підтримує розвиток української стартап-екосистеми та її інтеграцію до європейської.
Програма концентрується на інноваційних рішеннях, які допоможуть у відбудові післявоєнної України, а також глибинно-технологічним проєктам з акцентом на жіночому підприємництві.
Загальний грантовий фонд програми складає 12 млн гривень.
Україна отримала від США грант на майже 4 млрд доларів
Нагадаємо, що 5 серпня Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.
Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, тобто зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.
Загалом цьогоріч Україна отримає від Штатів 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.
У березні Світовий банк пообіцяв надати Україні 1,5 млрд доларів у вигляді позики. З них 984 млн доларів надійде від Японії та 516 млн доларів від Великої Британії.