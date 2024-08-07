59 українських технологічних компаній залучили кошти від грантової програми Європейської інноваційної ради Seeds of Bravery на суму 2 млн євро, повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Гранти на 2 млн євро від Seeds of Bravery – подробиці

Від 25 до 50 тис. євро вже отримали стартапи щодо інноваційного підприємництва, інкубаторів глибоких технологій, відбудови України, масштабування та прискорень у сфері глибоких технологій.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Seeds of Bravery підтримує розвиток української стартап-екосистеми та її інтеграцію до європейської.

Advertisement

Програма концентрується на інноваційних рішеннях, які допоможуть у відбудові післявоєнної України, а також глибинно-технологічним проєктам з акцентом на жіночому підприємництві.

Загальний грантовий фонд програми складає 12 млн гривень.