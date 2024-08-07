Українські суди розглянули щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку, повідомив Опендатабот.

Чому суд скасовує штрафи від ТЦК

У більшості, зокрема в 30 справах, суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи, а в чотирьох справах суди відмовили громадянам.

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Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Так сталося у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала медикиня за фахом. На момент, як позивачка здобувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було, тому суд скасував цей штраф.

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У 20% випадків штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення.

Йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст. 210 КУпАП, прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тис. до 25 тис. гривень.

Скільки штрафів від ТЦК передали на примусове стягнення цього року

11 798 штрафів за порушення правил військового обліку склали ТЦК від початку року. 4 236 стягнень уже закриті, проте 7 562 штрафів досі стягуються з боржників.

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Водночас за весь 2023 рік з українців примусово стягнули 10 337 подібних штрафів.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які передали на примусове стягнення до виконавчої служби.