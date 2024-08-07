Підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону», який 3 серпня повторно атакували Сили оборони України, затонув. Його відновлення економічно невигідне.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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У відомстві вважають, що підводний човен класу «Kilo» з високою ймовірністю затонув. Найімовірніше, для ураження використовувався ракетний комплекс ATACMS у поєднанні з безпілотниками.

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Аналітики зазначають, що всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки у вересні 2023 року.

«Ця остання атака майже напевно є останньою главою для підводного човна, оскільки економічно вигідніше побудувати новий підводний човен, ніж відновити і відремонтувати цей», - йдеться у звіті.

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У Міноборони Британії вважають, що це є значним моральним стимулом для України, проте втрата підводного човна навряд чи матиме значний вплив на удари РФ по Україні з далекої відстані у морі.

«Цей удар підкреслює зростаючий ризик для російських сил в Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо відправлення будь-яких серйозних морських сил на півострів», - йдеться у звіті.