Підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону», який 3 серпня повторно атакували Сили оборони України, затонув. Його відновлення економічно невигідне.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ дешевше побудувати нову субмарину, ніж ремонтувати «Ростов-на-Дону» після удару ЗСУ та ВМС - подробиці

У відомстві вважають, що підводний човен класу «Kilo» з високою ймовірністю затонув. Найімовірніше, для ураження використовувався ракетний комплекс ATACMS у поєднанні з безпілотниками.

Advertisement

Аналітики зазначають, що всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки у вересні 2023 року.

«Ця остання атака майже напевно є останньою главою для підводного човна, оскільки економічно вигідніше побудувати новий підводний човен, ніж відновити і відремонтувати цей», - йдеться у звіті.

Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю
Більше по темі

Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю

Американські та ізраїльські чиновники вже очікують скоординованих ударів по Ізраїлю.

У Міноборони Британії вважають, що це є значним моральним стимулом для України, проте втрата підводного човна навряд чи матиме значний вплив на удари РФ по Україні з далекої відстані у морі.

«Цей удар підкреслює зростаючий ризик для російських сил в Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо відправлення будь-яких серйозних морських сил на півострів», - йдеться у звіті.

Advertisement

Сили оборони завдали удару по підводному човну «Ростов-на-Дону» - що відомо

Збройні сили України провели масштабну операцію в тимчасово окупованому Криму, 3 серпня успішно знищивши російський підводний човен кілотоннажного класу, здатний нести крилаті ракети "Калібр".

Також було знищено чотири зенітно-ракетні комплекси С-400.

13 вересня 2023 року українська ракетна атака вперше пошкодила російський підводний човен "Ростов-на-Дону", а також затопила "Мінськ" - ще один великий військовий корабель.

Після атаки підводний човен пройшов ремонт і був випробуваний в акваторії Севастопольської бухти. Його вартість оцінюється в 300 мільйонів доларів.

Advertisement

Партизани з руху “Атеш” зафіксували перевірки поряд із Кримським узбережжям після знищення підводного човна “Ростов-на-Дону”.

До Севастополя прибули високопоставлені російські чиновники, щоб знайти винних у знищенні підводного човна і спробувати зрозуміти, як запобігти майбутнім атакам.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки Росія
Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки
Катерина Захарченко
10г тому
У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони Росія
У Росії заарештували ще одного експосадовця міністерства оборони
Київ Пост
1д тому
Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю Росія
Іран попросив у Росії системи ППО для війни проти Ізраїлю
Київ Пост
1д тому
СБУ оголосила про підозру полковнику РФ, який керував ударами по енергосистемі України Росія
СБУ оголосила про підозру полковнику РФ, який керував ударами по енергосистемі України
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Польща відкриє кордони з Білоруссю за умови звільнення журналіста Почобута
Далі » Українські суди скасовують майже 90% штрафів від ТЦК