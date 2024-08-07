Підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону», який 3 серпня повторно атакували Сили оборони України, затонув. Його відновлення економічно невигідне.
Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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У відомстві вважають, що підводний човен класу «Kilo» з високою ймовірністю затонув. Найімовірніше, для ураження використовувався ракетний комплекс ATACMS у поєднанні з безпілотниками.
Аналітики зазначають, що всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки у вересні 2023 року.
«Ця остання атака майже напевно є останньою главою для підводного човна, оскільки економічно вигідніше побудувати новий підводний човен, ніж відновити і відремонтувати цей», - йдеться у звіті.
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У Міноборони Британії вважають, що це є значним моральним стимулом для України, проте втрата підводного човна навряд чи матиме значний вплив на удари РФ по Україні з далекої відстані у морі.
«Цей удар підкреслює зростаючий ризик для російських сил в Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо відправлення будь-яких серйозних морських сил на півострів», - йдеться у звіті.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2024
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Сили оборони завдали удару по підводному човну «Ростов-на-Дону» - що відомо
Збройні сили України провели масштабну операцію в тимчасово окупованому Криму, 3 серпня успішно знищивши російський підводний човен кілотоннажного класу, здатний нести крилаті ракети "Калібр".
Також було знищено чотири зенітно-ракетні комплекси С-400.
13 вересня 2023 року українська ракетна атака вперше пошкодила російський підводний човен "Ростов-на-Дону", а також затопила "Мінськ" - ще один великий військовий корабель.
Після атаки підводний човен пройшов ремонт і був випробуваний в акваторії Севастопольської бухти. Його вартість оцінюється в 300 мільйонів доларів.
Партизани з руху “Атеш” зафіксували перевірки поряд із Кримським узбережжям після знищення підводного човна “Ростов-на-Дону”.
До Севастополя прибули високопоставлені російські чиновники, щоб знайти винних у знищенні підводного човна і спробувати зрозуміти, як запобігти майбутнім атакам.