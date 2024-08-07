Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови відмовила у реєстрації для участі у президентських виборах та референдумі проросійським політичним силам, які сформували виборчий блок «Перемога», повідомляє NewsMaker.

У Молдові проросійським політсилам відмовили у реєстрації на вибори - що відомо

У постанові ЦВК Молдови зазначається, що реєстрація блоку з назвою, схожою з назвою іншої партії, неможлива. У цьому випадку назва блоку «Перемога — Victorie» схожа з назвою партії, що входить у цей блок — Victorie.

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Як зазначив один із членів ЦВК Вадим Філіппов, партія Victorie входить до блоку і не є електоральним конкурентом блоку. Партія може вийти з блоку надалі і відповідно стати електоральним конкурентом.

Також у ЦВК звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія «Шор», а проросійський лідер-втікач партії Ілан Шор був засуджений у Молдові на 15 років.

Блок «Перемога» створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій підконтрольних політику-втікачу Ілану Шору: неконституційна партія «Шор», «Шанс», «Відродження», «Альтернативна сила порятунку Молдови» (FASM) та Victorie. Перший з'їзд блоку відбувся у столиці РФ.

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Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через виявлені технічні помилки у поданих блоком документах.

Президентські вибори та референдуму про вступ до ЄС - подробиці

1 серпня у Молдові розпочався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом про євроінтеграцію, призначеними на 20 жовтня.

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) зазначили, що реєстрація та збір підписів на підтримку кандидатів у президенти розпочнеться 21 серпня.

Виборча кампанія перед виборами президента та конституційним республіканським референдумом розпочнеться 20 вересня 2024 року.

Раніше спікер парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу висловив сподівання, що його країна приєднається до ЄС раніше 2030 року. Тоді Гросу зазначив, що влада Молдови робить усе необхідне, щоб інтеграційні прагнення країни були почуті, а переговорний процес відбувався швидше.