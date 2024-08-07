З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги. Альянс продовжить підтримку українського народу у боротьбі проти РФ.

Про це повідомила у соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Євросоюз підтримуватиме Україну стільки часу, скільки буде потрібно - що відомо

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - повідомила президентка.

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Фон дер Ляєн зауважила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".