З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги. Альянс продовжить підтримку українського народу у боротьбі проти РФ.
Про це повідомила у соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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Євросоюз підтримуватиме Україну стільки часу, скільки буде потрібно - що відомо
"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - повідомила президентка.
Фон дер Ляєн зауважила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".
The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024
With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.
Ukraine will prevail in this war for survival.
And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy
В ЄС схвалили виділення траншу у €4,2 мільярда для України у межах Ukraine Facility - подробиці
Напередодні Рада Європейського Союзу письмово підтримала виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.
Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.
ЄС схвалив надання Україні понад 4 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.
27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.