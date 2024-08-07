З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги. Альянс продовжить підтримку українського народу у боротьбі проти РФ.

Про це повідомила у соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Євросоюз підтримуватиме Україну стільки часу, скільки буде потрібно - що відомо

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - повідомила президентка.

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Фон дер Ляєн зауважила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".

В ЄС схвалили виділення траншу у €4,2 мільярда для України у межах Ukraine Facility - подробиці

Напередодні Рада Європейського Союзу письмово підтримала виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

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Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Ukraine Plan, для отримання першого траншу макрофінансової допомоги.

За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.

27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

 

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