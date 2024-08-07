Київська школа економіки (КШЕ) підрахувала загальні збитки енергетичного сектору від російських обстрілів на загальну суму $56,5 млрд. Сюди входять: $16,1 млрд прямих збитків та $40,4 млрд втрат недоотриманого прибутку, витрати на ремонти та розбір завалів після обстрілів.

Внаслідок обстрілів росіян, за оцінками Київської школи економіки, критичних пошкоджень зазнали генерація та передача електроенергії в Україні, нафтогазова інфраструктура.

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Від початку вторгнення Росія загалом окупувала потужності генерації на 16 ГВт:

6 ГВт окупованої Запорізької атомної електростанції

7,7 ГВт теплової генерації (Запорізька ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Луганська ТЕС)

0,5 ГВт когенерації (Сєвєродонецька та Миронівська ТЕЦ)

1,2 ГВт вітрових електростанцій

0,9 ГВт сонячних електростанцій

5,7 МВт біогазових установок

Скільки грошей потрібно на відновлення енергетичного сектору

Потреби у відновленні енергетичного сектору станом на травень 2024 становлять $50,5 млрд. Це витрати на повну реконструкцію зруйнованих об’єктів, враховуючи оновлені технології виробництва (принцип Build Back Better), підрахували аналітики КШЕ Ігор Піддубний та Дмитро Горюнов.

Росія завдала найбільших збитків генерація електричної енергії, магістральних ліній передачі електроенергії та нафтогазовій інфраструктурі.

Приватні ТЕС пошкоджені на понад 80%. Ушкоджень зазнали й близько половини високовольтних підстанцій передачі електроенергії.

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Російські війська також зруйнували усі нафтопереробні заводи на території України, і значну частку інфраструктури зберігання нафти і нафтопродуктів.

Відновлення енергетики - що потрібно робити зараз

У КШЕ підсумовують, що у короткотерміновій перспективі потрібно відновити пошкоджені електростанції, побудувати малі маневрові потужності, накопичувачі енергії та інші резервні джерела живлення, побудувати вищі рівні захисту магістральних ліній електропередач. Важливо також сформувати запаси енергообладнання на випадок нових обстрілів, пишуть автори звіту.

Україна має також розширити транскордонну торгівлю електроенергією через мережу ENTSO-E з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації - що варто знати

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

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Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.