Винищувачі F-16 - потужна допомога для українських військових, однак багато залежатиме й від озброєнь, якими партнери укомплектують винищувачі. Зокрема, Україна критично потребує далекобійних ракет.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав депутат Бундестагу, експерт у галузі оборонної політики Родеріх Кізеветтер.

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Україна зможе реально змінити ситуацію на фронті, якщо матиме далекобійні ракети - що відомо

Експолковник Генштабу Бундесверу зауважив, що окремі системи зброї самі по собі не можуть змінити ситуацію на фронті, бо це залежить від сукупності чинників:

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варіантів розгортання

часу

кількості доставлених матеріалів тощо.

Кількість наданих Україні F-16 невелика, тому їх, найімовірніше, використовуватимуть для закриття прогалин у ППО, адже збивати ракети і безпілотники економічно ефективніше за допомогою ракет повітря-повітря, ніж більш коштовними ракетами для систем Iris-T або Patriot.

Проте для досягнення переваги в повітрі над ворогом потрібна значно більша кількість літаків, зауважив експерт.

«Якщо F-16 фактично будуть використовуватися для безпосередньої підтримки з повітря українських військ на фронті, особливо проти плануючих бомб, їх кількість має бути значно більшою, тому Україна просила щонайменше 128 літаків», - зауважив Кізеветтер.

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За його словами, вирішальним у наданні допомоги все ще залишається те, яку політичну мету мають партнери: забезпечити, щоб Україна «не програла», або допомогти їй перемогти у війні і звільнити окуповану Росією територію.

«З самою лише протиповітряною обороною, з ВПС Україна не може перемогти, не може звільнити жодної території», - наголосив колишній військовий.

Депутат Бундестагу вважає, що російській перевазі у чисельності Україна має протиставити «якість» та ефективність своїх сил.

Для цього важливо зняти політичні обмеження на використання західної зброї для знищення військових цілей на території Росії в межах міжнародного права.

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Крім того, необхідно, щоб Україна не тільки мала можливість уражати місця дислокації засобів росіян в обмежених регіонах, а й пов’язані з військовими завданнями об’єкти логістики, склади боєприпасів, заводи з виробництва безпілотників, аеродроми та командні пункти на території Росії.

«Це означає, що високоточна зброя великої дальності, така як Taurus і ATACMS з радіусом дії 300 км, надзвичайно важлива», - зауважив Кізеветтер.

F-16 в Україні – що відомо

Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.

Згідно з даними New York Times, у 2024 році ЗСУ зможуть використовувати одночасно не більше 10 наданих західних винищувачів.

Перші винищувачі, які передали до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

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Агенція Bloomberg 31 липня повідомила, що Україна отримала першу партію F-16. Тоді йшлося про незначну кількість винищувачів.

The Times, посилаючись на власне джерело, також повідомляло, що Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів.