Київська міська прокуратура оголосила про підозру 26-річному псевдоволотнеру, який на продажі неіснуючих товарів для військових збагатився на 600 тис. грн, повідомляє столична прокуратура.

У Києві псевдоволонтер обманом отримав 600 тис. грн від родин військових - що відомо

Шахрай у соціальних мережах знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також самих військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Чоловік розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

Отримавши гроші, псевдоволонтер створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, надсилав дані покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив.

Більше по темі Стівен Фрай презентував документальний фільм про війну в Україні Прем'єра кінострічки відбулася 31 липня о 20:00 на YouTube-каналі британського коміка.

Однак у посилки він клав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, пусті коробки замість замовлених товарів. Після відправлення псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок з покупцями.

Крім того, видаючи себе за військовослужбовця, який нібито перебуває в зоні бойових дій, зловмисник збирав гроші на ремонт автомобіля.

Advertisement

Встановлено 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на 600 000 гривень.Зловмиснику інкримінують ч.ч.1, 2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Посадовці “Укрзалізниці” заробляли з корупційної схеми - подробиці

У Києві слідчі повідомили про підозру чотирьом посадовцям АТ “Укрзалізниця”, які за два місяці отримали від підприємців понад 130 тис. грн.

Чиновники створювали штучні перешкоди під час здійснення господарської діяльності. Коли роботи зупинялися, пропонували підприємцям за гроші розв'язати питання та відновити надання послуг.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.