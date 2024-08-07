У залі сулу звільнити з-під варти Олександра Волкова, якому раніше інкримінували організацію викрадення, катування і вбивства Юрія Вербицького, викрадення та катування Ігоря Луценка, повідомила пресслужба ГО "Адвокатська дорадча група".

Підозрюваного в організації викрадень і вбивств під час Майдану звільнили з-під варти - що відомо

"Олександра Волкова звільнили в залі суду. Від покарання, призначеного судом першої інстанції, Волкова звільнили через закінчення строків давності.

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Також суд залишив без задоволення апеляційні скарги сторін. Таке рішення сьогодні 07.08.2024 ухвалив Київський апеляційний суд після перегляду обвинувального вироку", - йдеться у повідомленні.

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Під вартою фігурант перебував з моменту затримання у липні 2017 року. Волкову інкримінували організацію викрадення і вбивства Вербицького та викрадення Луценка.

"У 2021 році суд визнав Волкова винним в організації викрадення та катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Та присудив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", - зазначили активісти.

У повідомленні зазначається, що 7 серпня колегія суддів Київського апеляційного суду звільнила Волкова у залі суду та оголосила резолютивну частину свого рішення.

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Цим рішенням апеляційні скарги захисників, прокурора, представника потерпілого на обвинувальний вирок залишено без задоволення.

Також змінено обвинувальний вирок першої інстанції та звільнено фігуранта від відбування покарань за всіма статтям у зв'язку із закінченням строку давності для притягнення до відповідальності (ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 135 ККУ).

Суд постановив звільнити Волкова з-під варти в залі суду і відмовив у задоволенні цивільного позову потерпілого Сергія Вербицького, брата Юрія.

Повний текст ухвали буде оголошений о 10:00 12 серпня 2024 року.

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В "Адвокатській дорадчій групі" нагадали, що 30 квітня 2021 року суд присудив Волкову у справі вбивства Вербицького, викрадення Вербицького та Луценка з Олександрівської лікарні Києва 21 січня 2014 року під час подій на Майдані покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Слідство встановило коло осіб, причетних до викрадення, безпосередньо катування та вбивства або організації цього злочину.

Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка - що варто знати

Волкову інкримінували декілька злочинів:

викрадення Луценка і Вербицького в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні (у цю лікарню Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вул. Грушевського)

їхнє катування

умисне вбивство Вербицького

створення злочинної організації

вчинення окремими групами громадян тяжких та особливо тяжких злочинів (викрадення і катування протестувальників, замахи на їхні вбивства, вбивства).

22 січня 2014 року тіло Вербицького виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

За результатами судово-медичної експертизи, Вербицькому було зламано 13 ребер (деякі ребра - не в одному місці), грудину, нанесено не менш ніж 30 травмуючих ударів у різні місця.

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За даними досудового розслідування, Вербицького вивезли із гаража по вулиці Зрошувальній в Києві після багатогодинних тортур, висадили в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області на відстані близько 500 метрів вглиб лісу від автошляху.

Вербицькому завдали кількох ударів по голові та тулубу, після чого залишили самого.

Тоді суд визнав Волкова винним в організації викрадення та катування Вербицького та Луценка за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, але не в організації умисного вбивства Вербицького.

Це звинувачення суд перекваліфікував на ч. 3 ст. 135 ККУ — залишення у небезпеці, що спричинило його смерть.

Слідство ідентифікувало всіх спецназівців, які стріляли по майданівцям - подробиці

У межах справи про перші убивства на Майдані - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника - слідчі встановили представників спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ, які стріляли з гвинтівки ФОРТ-500.

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Зокрема, ідентифіковано всі підрозділи внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут», які перебували поруч із місцями вогнепальних поранень.

Тривають інші слідчі дії з метою подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.