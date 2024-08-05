Слідчі у межах справи про перші убивства на Майдані – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника - встановили представників спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ, які стріляли з гвинтівки ФОРТ-500.

Про це повідомили у коментарі Укрінформу слідча Державного бюро розслідувань у справах Майдану Ольга Павлюк і прокурор у справах Майдану Людмила Гавриш.

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Слідство ідентифікувало всіх спецназівців, які стріляли по майданівцям - що відомо

За словами Павлюк, ідентифіковано всі підрозділи внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут», які перебували поруч із місцями вогнепальних поранень.

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Також виокремлено тих, кому видавалися рушниці модельного ряду ФОРТ-500, з яких, за версією слідства, здійснено постріли у Нігояна, Жизневського, Сеника.

Слідча ДБР повідомила, що у цій справі слідчі провели понад 30 обшуків у п'яти областях України за місцями проживання осіб, які перевіряються на причетність до скоєння умисних убивств.

Тривають інші слідчі дії з метою подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За цим епізодом було призначено понад 50 експертиз, у тому числі стосовно ідентифікації зброї, з якої було здійснено постріли в потерпілих. Наразі деякі з раніше призначених експертиз іще тривають.

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А за встановленими новими обставинами злочину призначаються нові експертизи, які б дали змогу підтвердити причетність безпосередніх виконавців до вчинення убивств.

Ольга Павлюк також зазначила, що у справі перших убивств на Майдані було повідомлено про підозру організаторам, якими слідство вважає експрезидента Віктора Януковича, ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступників, а також колишнє керівництво ГУ МВС у місті Києві.

Водночас прокурор Людмила Гавриш наголосила, що наразі розслідування справи зосередилося на встановленні безпосередніх виконавців убивств.

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«Наразі відпрацьовуються декілька версій. Слідство працює над тим, щоб звузити коло осіб, які можуть бути виконавцями», - сказала вона.

Серед проблем, з якими зіштовхнулося слідство, прокурор назвала відсутність змоги допитати деяких свідків, оскільки вони мобілізовані на війну з Росією, а можливості щодо допиту окремих свідків взагалі вже втрачені.

Вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника - що варто знати

Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від поранення свинцевою картеччю під час подій біля стадіону «Динамо» на Грушевського. Його було застрелено близько шостої ранку, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та «Беркутом».

Білоруський активіст Євромайдану Михайло Жизневський загинув 22 січня 2014 року близько 9-ї години ранку від пострілу в серце також біля стадіону «Динамо».

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Романа Сеника було поранено 22 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» на Грушевського під час Євромайдану, коли він стояв з прапором на передовій.

Снайпер прострілив йому легеню та завдав важкого поранення в плече бронебійною кулею спеціального призначення. Роман переніс кілька операцій у Київській міській клінічній лікарні № 17, втратив багато крові, йому довелося ампутувати руку.

Ушкодження виявилися занадто важкими і вранці 25 січня він помер у лікарні, не приходячи до тями.

Суд переніс розгляд справи проти Януковича та його силовиків - що відомо

Броварський міськрайонний суд переніс на 7 серпня підготовче засідання у справі проти експрезидента Віктора Януковича і представників його силового блоку за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів людей 18-20 лютого 2014 року під час Революції гідності.

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На підготовче засідання не з’явився один з адвокатів ексголови СБУ Олександра Якименка Євген Солодко. Він пояснив свою відсутність закордонним відрядженням.

Оскільки підозрювані переховуються від слідства, справа слухається у заочному режимі.

Здійснили перші постріли на Майдані: ДБР оголосило підозри ексберкутівцям - подробиці

Державне бюро розслідувань повідомляло підозри екскомандиру спецпідрозділу "Беркут" УМВС України у Севастополі та одному з його підлеглих, які здійснили перші постріли по учасниках Революції гідності 20 лютого 2014 року.

Підозрювані були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках.

Міліціонери спецпідрозділу “Беркут” за наказом вищого керівництва застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами з свинцевою картеччю. Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

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За вчинення цих злочинів, командиру севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.