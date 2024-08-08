Після того, як ЗСУ зайшли в Курську область РФ, що російський президент Владімір Путін назвав «масштабною провокацією», Вашингтон зажадав від Києва пояснень щодо мети цього прориву.

У вівторок, 6 серпня, виконувач обов’язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов повідомив, що деякі підрозділи ЗСУ «здійснили спробу» проникнення на територію області. Потім цей факт був підтверджений на всіх рівнях.

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Путін тут же заволав про «невибіркові» удари, хоча сам розпочав неспровоковане вторгнення в Україну в 2022 році, в результаті якого вже загинули тисячі цивільних і сотні дітей і було зруйновано незліченну кількість будинків і об’єктів інфраструктури. І от тепер ще тисячі цивільних по обидва боки кордону змушені евакуюватися.

«Київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркові обстріли з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги», – скаржився Путін.

Наступного дня, у середу, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр оголосила, що адміністрація президента Джо Байдена зв’яжеться з українським військовим керівництвом, щоб зрозуміти, які «цілі» переслідує ця операція ЗСУ.

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«Ми зв’яжемося з українськими військовими і запитаємо їх про їхні цілі», – сказала Жан-П’єр, відповідаючи на запитання журналістів, і додала, що команда президента Байдена підтримує «розумні» дії України, яка захищається від Росії.

США, хоча й з пересторогою, погодились на удари України по прикордонню Росії для захисту від обстрілів і бомбардувань. У травні Байден змінив свою політику щодо наданої Києву зброї, дозволивши бити нею по військових цілях у прикордонних районах Росії задля захисту Харкова – другого за величиною міста України.

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Речник Держдепартаменту Метью Міллер висловився чіткіше, сказавши у середу, що дії Києва не виходять за межі вимог щодо наданої йому американської зброї, а скарги Москва назвавши «сміхотворними». «Немає нічого незвичайного в тому, що українці не повідомляють нас про свою точну тактику до того, як вони її реалізують. Я бачив заяви російської влади. З їхнього боку це вже трохи занадто – говорити про «провокацію», якщо Росія сама порушила територіальну цілісність і суверенітет України», – сказав Міллер на пресконференції.