Після того, як ЗСУ зайшли в Курську область РФ, що російський президент Владімір Путін назвав «масштабною провокацією», Вашингтон зажадав від Києва пояснень щодо мети цього прориву.
У вівторок, 6 серпня, виконувач обов’язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов повідомив, що деякі підрозділи ЗСУ «здійснили спробу» проникнення на територію області. Потім цей факт був підтверджений на всіх рівнях.
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Путін тут же заволав про «невибіркові» удари, хоча сам розпочав неспровоковане вторгнення в Україну в 2022 році, в результаті якого вже загинули тисячі цивільних і сотні дітей і було зруйновано незліченну кількість будинків і об’єктів інфраструктури. І от тепер ще тисячі цивільних по обидва боки кордону змушені евакуюватися.
«Київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркові обстріли з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги», – скаржився Путін.
Наступного дня, у середу, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр оголосила, що адміністрація президента Джо Байдена зв’яжеться з українським військовим керівництвом, щоб зрозуміти, які «цілі» переслідує ця операція ЗСУ.
«Ми зв’яжемося з українськими військовими і запитаємо їх про їхні цілі», – сказала Жан-П’єр, відповідаючи на запитання журналістів, і додала, що команда президента Байдена підтримує «розумні» дії України, яка захищається від Росії.
США, хоча й з пересторогою, погодились на удари України по прикордонню Росії для захисту від обстрілів і бомбардувань. У травні Байден змінив свою політику щодо наданої Києву зброї, дозволивши бити нею по військових цілях у прикордонних районах Росії задля захисту Харкова – другого за величиною міста України.
Речник Держдепартаменту Метью Міллер висловився чіткіше, сказавши у середу, що дії Києва не виходять за межі вимог щодо наданої йому американської зброї, а скарги Москва назвавши «сміхотворними». «Немає нічого незвичайного в тому, що українці не повідомляють нас про свою точну тактику до того, як вони її реалізують. Я бачив заяви російської влади. З їхнього боку це вже трохи занадто – говорити про «провокацію», якщо Росія сама порушила територіальну цілісність і суверенітет України», – сказав Міллер на пресконференції.
There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 7, 2024
Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab
Болгарія теж навчатиме українських військових
Одним із результатів липневого саміту НАТО у Вашингтоні стало створення нового органу Альянсу для координації оснащення і навчання українських солдатів. У середу болгарські законодавці проголосували за участь болгарських сил у цій програмі.
«Цим рішенням наша держава чітко демонструє свою відданість підтримці України і захисту євроатлантичних цінностей і підтверджує свою солідарність із Альянсом у спільних зусиллях задля міжнародного миру і безпеки», – сказано в офіційній заяві уряду Болгарії.
Він пояснив це рішення близькістю війни до кордонів Болгарії та важливим впливом цієї війни на безпеку Європи.
«Українська правда» зазначила, що ще до липневої ініціативи НАТО Болгарія відправила в Україну 50 своїх військових інструкторів у рамках Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Російський військовий блогер і тележурналіст був поранений, знімаючи атаки в Курській області
У середу з’явилося повідомлення про загибель в результаті атаки українського дрона відомого російського військового блогера і тележурналіста Євгенія Поддубного – співробітника «Всеросійської державної телерадіокомпанії», популярного військового блогера, штатного кореспондента телеканалу «Россия-1».
Пізніше московська державна інформагенція «РИА Новости» повідомила, що блогер був поранений і доставлений до місцевої лікарні, і що сталося це в Курській області, коли він знімав репортаж про бої в Суджанському районі. Станом на ранок четверга нової інформації про його стан не надходило.
«Українська правда» написала: «Поддубний знаменитий вкрай оптимістичними репортажами про те, як Росія послідовно все захоплює і захоплює українські території. Потім ця інформація виявляється брехливою… Зокрема, він робив репортаж з аеродрому в Гостомелі, що під Києвом, у перші дні великого вторгнення Росії в Україну».
У вівторок вранці, коли в.о. губернатора Курської області повідомив про «спроби» ЗСУ зайняти Суджанський і Кореневський райони, Міноборони РФ відзвітувало, що вже направило на кордон з Україною резерви.
Аж на другий день після початку операції ЗСУ в Курській області там був введений надзвичайний стан.
Yevgeny Poddubny, was killed in the Kursk region.— PS01 (@PStyle0ne1) August 7, 2024
He was conducting a report from Kurshchyna, talking about "great losses".
He is one of them 😁 pic.twitter.com/uFcK0BGb1y
This is allegedly Poddubny arriving at the Kursk hospital— PS01 (@PStyle0ne1) August 7, 2024
still alive@sternenko
source: https://t.co/FDNMsI2fkA pic.twitter.com/7qjTFbcqsk