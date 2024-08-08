Український боксер Олександр Хижняк посів перше місце у боксі у ваговій категорії до 80 кг на цьогорічній Олімпіаді в Парижі, пише Суспільне.

Олександр Хижняк здобув золото на Іграх-2024

29-річний українець здобув перемогу над 24-річним казахстанцем Нурбеком Оралбаєм розділеним рішенням суддів – 3:2.

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Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді: українські спортсмени здобули вже три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди.

Це п'ята золота олімпійська медаль у боксі для України. До золота Володимира Кличка 1996 року, Усика 2012-го та Ломаченка 2008-го і 2012-го Хижняк додав найвищу олімпійську нагороду 2024-го.

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Ілля Ковтун здобув срібло на Іграх-2024

Ілля Ковтун, 20-річний черкащанин, 5 серпня став срібним призером Ігор.

Оцінка українця становила 15,500 бала.

Переміг китаєць Цзиньянь Чжоу – 16,200 бала, третім був японець Шінносуке Ока – 15,300. Інший наш гімнаст – 30-річний Олег Верняєв – посів у цьому фіналі восьме місце.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх 5 серпня також здобула золоту медаль на Олімпійських іграх. Українка з першої спроби взяла висоту 2,00 м і обійшла австралійську суперницю Ніколу Оліслагерс за кількістю спроб.