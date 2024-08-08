Депутата Чигиринської міськради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" затримали під час спроби втечі від правосуддя через кордон зі Словаччиною.

Він ідеологічний прихильник політики Кремля, який з початку повномасштабної війни публічно підтримав РФ, повідомило Управління СБУ в Черкаській області у Фейсбуці.

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Депутата від ОПЗЖ затримали під час спроби втечі за кордон - що відомо

За даними ЗМІ, йдеться про депутата Чигиринської міської ради від "ОПЗЖ" Володимира Гончарова.

«У результаті комплексних заходів під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міськради від забороненої партії «ОПЗЖ»», - йдеться в повідомленні.

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У березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України.

За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля.

Серед власного оточення він поширював російські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Зокрема, ділився в листуваннях відеороликами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

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Посадовець вийшов на звʼязок з екснардепом України від забороненої «Партії регіонів» Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ.

У повідомленнях колишньому «регіоналу» він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано.

Наразі судом йому обрано посилений запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

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Депутата з Черкащини, який чекав окупації регіону, засудили до 5 років за ґратами - подробиці

У липні суд відправив діючого депутата Черкаської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ за грати на 5 років за підтримку Росії та розповсюдження кремлівських фейків.

Посадовець називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом» та заперечував удари по українській інфраструктурі. У разі захоплення регіону посадовець сподівався стати місцевим гауляйтером РФ.

Втім, відчувши невідворотність правосуддя, депутат вирішив втекти за кордон. Служба безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його напередодні виїзду за межі України на початку серпня 2022 року.