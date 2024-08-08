Як ви оцінюєте атаку (ЗСУ на Курську область РФ)?

Очевидно, це щось абсолютно нове. Попередні такі атаки на територію Росії здійснював напіврегулярний легіон «Свобода Росии», сформований з російських бійців у складі Збройних сил України. Остання атака, навпаки, виглядає як розгортання регулярних українських військ на території Росії. Це ускладнює подальше ведення війни для Росії, оскільки напад означає, що Росія в майбутньому повинна буде тримати більше військ на власній території, щоб запобігти таким українським атакам.

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На вашу думку, які цілі стоять перед ЗСУ?

Це перш за все маневр, щоб відволікти російські військові ресурси, які в іншому випадку були б направлені в Україну. Наприклад, ходили чутки про можливий напад Росії на Сумську область. Своїм власним наступом Україна тепер випередила Росію. З іншого боку, ця атака, очевидно, має політичні цілі: вона спрямована на підрив репутації Кремля, його пропагандистської та інформаційної політики всередині країни. Такі прорахунки можуть створити проблеми для авторитету та позицій Путіна в очах російської еліти.

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Що показує така потужна атака на російську землю про Путіна та його військових?

Принаймні початковий успіх української атаки ще раз ілюструє разючу військову слабкість Росії, яка виявилася вже у 2022 році. Навряд чи події в Курській області стануть вирішальними для війни. Однак вони підривають популярний наратив про нібито непереможність і перевагу Росії – наратив, який часто поширюють, щоб пропагувати російський Siegfrieden (переможний мир) з українськими територіальними поступками для припинення війни. Деякі оглядачі зараз жартують, що Росія має поступитися Україні державною територією, щоб зберегти європейський мир.

На вашу думку, наскільки масштабними будуть подібні вилазки України на територію РФ в майбутньому?

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Ймовірно, Україна продовжить шукати слабкі місця на лінії фронту. Росія тепер більше вкладатиме в укріплення російсько-українського кордону. Українська атака має стратегічне значення, оскільки вона деконструює, здавалося б, статичний розвиток лінії фронту та розстановку сил війни для Росії та світу. Київ також продовжить намагатися використовувати різні засоби, щоб дати зрозуміти, що хід і кінець війни непередбачувані, а припущення про беззаперечну перевагу Росії є оманливим.

Бої в Курській області - що відомо

У російських медіа 6 серпня почали з'являтися повідомлення про атаку ЗСУ на населені пункти в Курській області. Згодом схожі заяви почали надходити й від міністерства оборони Росії.

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Там зазначили, що в області тривають бойові дії. Курські Телеграм-канали спершу повідомляли про просування трьох танків ЗСУ з піхотою у напрямку сіл Курилівка і Гончарівка.

6 серпня, виконувач обов’язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов повідомив, що деякі підрозділи ЗСУ «здійснили спробу» проникнення на територію області. Потім цей факт був підтверджений на всіх рівнях.

Путін тут же заволав про «невибіркові» удари, хоча сам розпочав неспровоковане вторгнення в Україну в 2022 році, в результаті якого вже загинули тисячі цивільних і сотні дітей. І от тепер ще тисячі цивільних по обидва боки кордону змушені евакуюватися.

Українська сторона поки офіційно не коментувала події в Курській області.

Російські мілблогери зауважили, що українські сили просунулися вглиб регіону приблизно на 15 км і розширили фронт до 10−11 км, захопивши 11 населених пунктів Курської області.