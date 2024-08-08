Російська армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумської області. Внаслідок удару по школі загинули 22-річний юнак та його шестирічна сестра, повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Росіяни вдарили по школі на Сумщині - що відомо

«По населеному пункту Могриця був завданий авіаційний удар КАБами, унаслідок чого загинули 2 людини, серед них одна дитина. Ворог вбив брата і сестру. Братові було 22 роки, а його меншій сестрі 6 років. Вони знаходились на подвір’ї в школі, яка була знищена авіаційним ударом, – повідомив очільник Сумської ОВА.

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Варто зазначити, що раніше Сумська обласна прокуратура повідомляла про загибель двох братів.

Упродовж доби Сумська область зазнала 56 ударів КАБами. Це рекордна кількість авіаційних ударів по регіону. Били по території чотирьох районів – Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського.

Відомо про двох поранених мешканців інших населених пунктів Сумського району.

Вчора було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району.

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«Родина, яка втратила двох дітей, вчора відмовилась від евакуації, а сьогодні трапилась трагедія. Я ще раз звертаюсь до жителів усіх населених пунктів, які включені, за пропозицією Збройних Сил і військової адміністрації до переліку, де має бути застосована обов’язкова евакуація, виконати заходи евакуації. Усі заходи щодо евакуації, розміщення, харчування передбачені», – додав Артюх.

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів - подробиці

Під час засідання Ради оборони області ухвалили рішення про евакуацію шести тисяч цивільних осіб, домівки яких потрапляють у зону російського вогневого ураження.

Зокрема, з таких громад як Краснопільська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська та Хотінська.

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"У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян", – зазначав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Ситуація на Сумщині напружена, але контрольована ЗСУ - що варто знати

Як зазначав очільник Сумської ОВА, ситуація залишається досить напруженою, понад добу тривала повітряна тривога.

"Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині", - зауважив Артюх.

Під час засідання Ради оборони області військове командування зазначило, що ситуація під контролем Збройних сил України.

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"ЗСУ всім забезпечені для виконання відповідних задач, поставлених Верховним головнокомандувачем, обласна військова адміністрація, районні військові адміністрації, громади надають всебічну допомогу для виконання цих бойових задач", - додав начальник ОВА.