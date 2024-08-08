З 1 вересня українці без статусу тимчасового захисту зможуть працювати у Литві лише після отримання посвідки на проживання, пише литовський мовник LRT.

Нові правила роботи для українців без тимчасового захисту в Литві – подробиці

До впровадження нових норм іноземці без права на тимчасовий захист, які були зареєстровані в Департаменті міграції, звільнялися від необхідності отримувати дозвіл на роботу за дотримання низки умов.

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Це стосувалося низки таких осіб:

безвізових іноземців;

власників дійсних шенгенських віз;

національних віз, виданих за непередбаченими обставинами;

тих, хто подавав заяву на посвідку на проживання на підставі роботи, високої кваліфікації або з гуманітарних причин.

Відтепер це пільгове становище закінчується для всіх, окрім висококваліфікованих працівників. Іноземці без права на тимчасовий захист, які не здатні повернутися до України через війну, зможуть працювати лише з дати отримання посвідки на проживання, а не з моменту подання заяви.

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Однак зміни не стосуватимуться українських біженців, які продовжують користуватися тимчасовим захистом Євросоюзом та отримують цифрові посвідки. Нові біженці, що тільки прибули, можуть працювати одразу після подання заяви на тимчасове проживання.

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Допомога від Литви українським біженцям – що відомо

5 серпня уряд країни виділив майже 8,7 млн євро на допомогу українським біженцям у Литві. Гроші спрямують на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам та соціальні виплати.

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Загалом країна виділила з державного бюджету на допомогу українцям у Литві понад 114 млн євро.

За даними місцевого Центробанку, минулого року українські біженці створили близько 1% ВВП країни.

З березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори. Литва також виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

Литовський уряд надав також 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.