Міністерство фінансів України залучило понад 93 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року, повідомили в пресслужбі Мінфіну.

Україна залучила понад 93 млрд доларів бюджетної підтримки

Цей обсяг допомоги Мінфін назвав свідченням довіри до України як до надійного партнера.

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"Прозорість та підзвітність є одним із наших ключових активів у співпраці з донорами", – пояснили в міністерстві.

Через механізми Світового банку Україна вже отримала близько 40 млрд доларів США.

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Проєкт PEACE in Ukraine своєю чергою є найбільшим за обсягом фінансування проєктом СБ. Через нього до держбюджету надійшло близько 30 млрд доларів США, з яких понад 80% було бюджетною підтримкою від Сполучених Штатів.

Водночас проєкт фінансують Світовий банк, Японія, Великобританія, Норвегія та інші партнери.

Мінфін разом із компанією Делойт Консалтинг здійснює моніторинг прямої бюджетної підтримки Уряду США, а також перевірку з компанією PricewaterhouseCoopers Ukraine.

Більше по темі Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною Два дні тому Малі звинуватила Україну в підтримці тероризму й також розірвала дипвідносини.

Мінфін та СБ також втілюють багаторівневий моніторинг спрямування коштів через інші проєкти Світового банку, зокрема DPL/DPO, HOPE, ARISE та HEAL.

У пресслужбі Мінфіну додали, що Аудиторська рада, створена в межах інструменту ЄС Ukraine Facility, має право запитувати інформацію, звертатися до компетентних органів та здійснювати власні перевірки.

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Програма підтримки бюджету України Ukraine Facility – що відомо

6 серпня Рада ЄС схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Як зазначалося, Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ, для отримання коштів.

За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.

9 липня міністерка економіки України Юлія Свириденко підписала угоду між Україною та Євросоюзом на суму 5,27 млрд євро. Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС у межах Ukraine Facility прийняли на засіданні уряду.

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Це була остання угода, необхідна для повного запуску програми Ukraine Facility.

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти надали у межах програми Ukraine Facility.