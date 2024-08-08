Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін підписали угоду про безвізовий режим.

Вона набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох країнах, повідомили у пресслужби Міністерства закордонних справ.

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Україна уклала угоду про безвіз з Маврикієм - що відомо

Кулеба та Гобін детально обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн.

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Голова МЗС України привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Він запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

"Наприкінці переговорів міністри підписали угоду про безвіз між Україною та Маврикієм, яка на цьому етапі насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі», - зазначили у відомстві.

Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

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Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою.

Кулеба запросив Гобіна відвідати Україну та організувати проведення бізнес-форуму для налагодження партнерств між бізнесами обох країн.

Дмитро Кулеба вирушив у африканське турне - подробиці

Четверте африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби триває до 8 серпня.

Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідав вперше в історії.

На порядку денному - розвиток двосторонніх відносин.

Серед ключових тем - участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу.