Обвинувачення запросило 15 років позбавлення волі для громадянки США та Росії Ксенії Кареліної за "держзраду" через фінансування Збройних сил України.

У 2022 році вона зробила переказ на суму $51,80 в український фонд, повідомляє правозахисна група «Перший відділ».

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Громадянку США і РФ судитимуть за донат в український фонд - що відомо

Зазначається, що у Свердловському обласному суді завершилися дебати сторін у справі Кареліної (Хавани).

Очікується, що вирок буде ухвалено наступного тижня, засідання відбудеться 15 серпня.

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Звинувачення попросило призначити Кареліній 15 років колонії загального режиму за переказ зі свого рахунку у банку США на суму $51,80 у фонд «Разом для України».

Справа Ксенії Кареліної - подробиці

24 лютого 2022 року 32-річна балерина-аматорка Ксенія Кареліна, яка має російське та американське громадянства, зробила переказ зі свого рахунку у банку США на суму $51,80 у благодійний фонд «Разом для України».

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Вона прилетіла до Єкатеринбурга 2 січня 2024 року, щоб відвідати своїх батьків. 27 січня жінку заарештували за «дрібне хуліганство» та відправили її під адміністративний арешт на 14 діб.

Видання The New Insider зазначає, що у вилученому у Кареліної під час арешту смартфоні співробітники поліції виявили листування, в якому вона висловлювала негативне ставлення до війни в Україні та закликала до антиросійських мітингів.

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7 лютого жінку затримали вже у кримінальній справі про держзраду, а 8 - суд відправив її під варту на два місяці.

Також у The New Insider додали, що Кареліна брала активну участь в антиросійських акціях у Лос-Анджелесі та допомагала їх організовувати.

У лютому 2024 року інтерв'ю The New York Post колишній чоловік Ксенії Євген Хавана розповів, що вона поїхала до РФ, аби відвідати своїх батьків.

За його словами, Кареліну в наручниках, із зав’язаними очима доправили до суду, де Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ оголосила жінці звинувачення у тому, що вона зробила пожертву в розмірі 51,80 доларів некомерційної організації «Разом для України».