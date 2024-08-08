Експерти видання Insight News Media виявили мережу регіональних дезінформаційних вебсайтів, які Росія створила для впливу на українців. Усі ресурси зареєстровані у Москві.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на видання Insight News Media.

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Росія створила в Україні регіональні сайти для поширення фейків - що відомо

У повідомленні зазначається, що до переліку увійшли портали з майже ідентичним дизайном і російською військовою символікою.

Усі ці ресурси розміщені на доменах .ru, зареєстровані у Москві та обслуговуються з однієї російської IP-адреси.

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"Це означає, що ці "регіональні українські ЗМІ" мають один і той самий російський сервер", - зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Аналіз контенту вказує на те, що сайти мають всі ознаки скоординованої російської пропаганди, спрямованої на створення хаосу в Україні та підрив довіри до влади.

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Ці псевдомедіа поширюють типові російські наративи, подібні до тих, які можна знайти у державних медіа РФ.

Як зазначили фахівці Insight News Media, насамперед ці сайти спрямовані на поширення антимобілізаційних настроїв в українських регіонах. Ця мережа копіює російську сітку медіа "Правда" в Європі.

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У 2023 році французьке агентство Viginum викрило дезінформаційну мережу "Правда", виявивши її операції впливу проти ЄС. Незважаючи на спроби зупинити її, російська дезінформаційна мережа розширила свій вплив, створивши кілька вебсайтів різними мовами.

"Україна та країни ЄС стикаються з необхідністю посилити свої зусилля з протидії агресивній інформаційній війні Росії, спрямованій на вплив на громадську думку, підрив довіри до урядів та напади на демократії», – зазнначають автори розслідування.