АТ “Укрзалізниця” (УЗ) 8 серпня відправило в перший рейс дитячий вагон, який курсує в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Це один з найдовших та найпопулярніших маршрутів в Україні, повідомила пресслужба УЗ.
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“Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але більш цікавим він буде для дітей до 8 років. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків”, - йдеться у повідомленні.
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У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.
Також кожне купе марковане персонажами лялькового театру «Іскорками суперсил», які розробив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Додатково купе оснащені навчально-розважальними матеріалами, інструкціями для руханки, настільною грою та манежем для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.
Для зручності пасажирів до вбиралень додали додаткові гігієнічні засоби, сповивальні столики та спеціальні дитячі накладки на унітаз.
У пресслужбі нагадують, що квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку, де він має окреме маркування.
Цього року Укрзалізниця разом із партнерами планує запустити ще 7 дитячих вагонів.
Розробка та фінансування проєкту були здійснені у співпраці з UNICEF Ukraine та за фінансової підтримки уряду Бельгії.
Укрзалізниця трансформувала систему продажу квитків на міжнародні рейси - подробиці
З 1 серпня для купівлі квитків на 5 міжнародних рейсів Укразалізниці необхідно пройти верифікацію через Дія.Підпис.
Це рішення про купівлю через верифікацію в Дії тимчасове й націлене на боротьбу із перекупниками.
Наразі Укрзалізниця блокує до 50 спроб масової купівлі квитків на добу.
Під програму оновленого механізму купівлі потрапили такі рейси:
- №19/20 Київ – Хелм – Київ,
- №23/24 Київ – Хелм – Київ,
- №51/52 Київ – Перемишль – Київ,
- №89/90 Київ – Перемишль – Київ,
- №73/74 Харків – Перемишль – Харків.