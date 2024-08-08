АТ “Укрзалізниця” (УЗ) 8 серпня відправило в перший рейс дитячий вагон, який курсує в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Це один з найдовших та найпопулярніших маршрутів в Україні, повідомила пресслужба УЗ.

В Україні запустили дитячий залізничний вагон - що відомо

“Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але більш цікавим він буде для дітей до 8 років. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків”, - йдеться у повідомленні.

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У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Також кожне купе марковане персонажами лялькового театру «Іскорками суперсил», які розробив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Додатково купе оснащені навчально-розважальними матеріалами, інструкціями для руханки, настільною грою та манежем для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Для зручності пасажирів до вбиралень додали додаткові гігієнічні засоби, сповивальні столики та спеціальні дитячі накладки на унітаз.

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У пресслужбі нагадують, що квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку, де він має окреме маркування.

Цього року Укрзалізниця разом із партнерами планує запустити ще 7 дитячих вагонів.

Розробка та фінансування проєкту були здійснені у співпраці з UNICEF Ukraine та за фінансової підтримки уряду Бельгії.