Від початку деокупації правобережної частини Херсонської області вибухотехніки розмінували понад 335 тисяч гектарів території. Деякі громади залишаються із замінованими понад 30 тисячами га.

Про це повідомила у Фейсбуці Херсонська ОВА.

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На Херсонщині триває активне розміновування - що відомо

“Більш ніж 335 тисяч гектарів правобережної Херсонщини – очищено від вибухобезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, над розмінуванням області щодня працюють понад 145 груп саперів. До цих робіт долучаються й оператори протимінної діяльності, загалом це вісім організацій, серед яких - представництво Данської Ради у справах біженців в Україні (DRC).

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В ОВА зауважили, що під час зустрічі заступниці начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук із представниками DRC відбулось обговорення збільшення темпів розмінування та покращення ефективності роботи операторів протимінної діяльності в регіоні.

Зокрема, для ефективнішого використання можливостей було запропоновано зосередити зусилля на обстеженні Великоолександрівської громади, де потенційно замінованими залишаються майже 33 тисячі гектарів територій.