Від початку деокупації правобережної частини Херсонської області вибухотехніки розмінували понад 335 тисяч гектарів території. Деякі громади залишаються із замінованими понад 30 тисячами га.
Про це повідомила у Фейсбуці Херсонська ОВА.
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На Херсонщині триває активне розміновування - що відомо
“Більш ніж 335 тисяч гектарів правобережної Херсонщини – очищено від вибухобезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, над розмінуванням області щодня працюють понад 145 груп саперів. До цих робіт долучаються й оператори протимінної діяльності, загалом це вісім організацій, серед яких - представництво Данської Ради у справах біженців в Україні (DRC).
В ОВА зауважили, що під час зустрічі заступниці начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук із представниками DRC відбулось обговорення збільшення темпів розмінування та покращення ефективності роботи операторів протимінної діяльності в регіоні.
Зокрема, для ефективнішого використання можливостей було запропоновано зосередити зусилля на обстеженні Великоолександрівської громади, де потенційно замінованими залишаються майже 33 тисячі гектарів територій.
В Україні сапери повернули у використання понад 156 тис. га землі цього року - подробиці
Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що у 2024 році сапери перевірили й повернули у використання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.
Зокрема, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які запланували обстежити у цьому році.
Міністерка наголосила, що завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя та збирати урожай. Ці землі забезпечують робочі місця, податки для держави та необхідну продукцію.
Україна збирає для Гааги докази, що РФ використовує протипіхотні міни щодо цивільних - що варто знати
В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждали понад тисячу осіб, з яких 297 – загинули. Служба безпеки України збирає докази проти РФ для суду у Гаазі.
Масштабна доказова база свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України. Це навмисне порушення міжнародного права, законів та звичаїв війни.
«Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі», - зазначали в СБУ.
Росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.
Для маскування боєприпасів російські загарбники використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.