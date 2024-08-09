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Британський журналіст ВВС Френсіс Скарр опублікував у своєму акаунті в соцмережі X (колишній Twitter) відео, на якому один із так званих російських військових експертів Александр Казаков стверджує, що до бойових дій на території Курської області, які вже тривають кілька днів, причетна Велика Британія.

«Російський експерт Александр Казаков стверджує, що за просуванням України в Курській області стоїть Велика Британія – «наш найлютіший ворог».

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«Це лондонська історія, а [керівник української воєнної розвідки] Буданов — людина Лондона!» – цитує Скарр окремі висловлювання Казакова.

Якщо ви подивитесь відео, то почуєте й про те, що «Британія готова воювати з Росією до останнього українця» [що б це не означало – ред.], а «Буданов – це штатний співробітник МІ-6 [британська розвідка – ред.]».

Пост британського журналіста став доволі популярним, користувачі соцмережі вже більше доби достатньо жваво його обговорюють.

Британці пишуть, що таке визнання змушує їх пишатися громадянством свої країни, запустили хештег #mainbastards, користувачі діляться мемами.

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У коментарях до посту користувачі з Німеччини пишуть, як їм шкода, що саме Велику Британію росіяни визнають «головним ворогом», а не Німеччину.

Дехто з американців заявив, що визнання росіянами саме Британії «ворогом номер один» вганяє громадян США в депресію.

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Бої в Курській області - що відомо

Починаючи з 6 серпня у населені пункти Курської області РФ, за інформацією ЗМІ, місцевої влади Росії, а згодом і за заявами, що почали надходити від Міноборони РФ, опинилися під атакою ЗСУ.

Українські сили просунулися на 35 км у Росії, повідомив у четвер Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на місцевих військових блогерів, які наголосили, що російські війська, схоже, не робили спроб утримати та захистити міста під час наступу українців.

У четвер Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська «продовжують знищувати» українські підрозділи авіацією, ракетами та артилерією.

Українське просування зосередилося на стратегічно важливому центрі Суджа – містечку з населенням 5 000 мешканців, розташованому приблизно у восьми кілометрах від українського кордону, повідомила агенція Франс Пресс (AFP), посилаючись на публікації в соцмережах.

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Російські військові блогери повідомили в четвер, що ЗСУ досягли значних успіхів.

«Загалом ситуація поки що продовжує погіршуватися», – написав у Telegram російський військовий блогер Юрій Подоляка і додав: «Суджа повністю втрачена».

Українська сторона поки офіційно не коментувала події в Курській області.