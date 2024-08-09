4 групи, пов'язані з іранським урядом, почали впливати на теми, пов’язані з виборами у США, та операції, спрямовані на отримання розвідувальних даних про політичні кампанії.

Про це повідомили в корпорації Microsoft.

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Іранські групи почали впливати на вибори у США – подробиці

"Останніми тижнями групи, пов'язані з іранським урядом, активізували два види діяльності", – пояснив керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс.

Групи заклали основу для початку кампаній впливу на актуальні теми, пов’язані з виборами, та почали їхнє втілення для розпалювання суперечок або спроб переконати виборців у "хитких штатах".

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Хиткими штатами у США називають ті, де кандидати в президенти від Демократичної та Республіканської партій мають приблизно рівну кількість голосів від виборців.

За даними Microsoft, іранські групи розпочали операції, спрямовані на отримання розвідувальних даних про кампанії та отримання можливості впливати на вибори.

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"Одна іранська група скомпрометувала обліковий запис державного службовця на рівні округу в хиткому штаті", – зазначили в компанії.

Президентські вибори у США – що відомо

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

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Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада.

Від демократів спочатку мав балотуватися президент США Джо Байден. Однак, він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.