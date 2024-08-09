У ніч проти 9 серпня дрони СБУ, ЗСУ та ССО налетіли на військовий аеродром "Липецьк-2", внаслідок чого здетонували склади з боєприпасами, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

Наліт дронів СБУ на аеродром "Липецьк-2" – подробиці

На аеродромі були розміщені кілька десятків винищувачів, гелікоптери та склади з понад 700 керованими авіабомбами.

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Після нальоту відбулася детонація, яка спричинила низку вибухів на значній частині військового аеродрому. Влада Росії підтвердила детонацію та оголосила евакуацію мешканців населених пунктів поблизу аеродрому.

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За даними поінформованого джерела, більшість літаків, розміщених на "Липецьк-2" злетіти не встигли.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу зі знищення авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста", – уточнило джерело в СБУ.

Воно нагадало, що на початку серпня СБУ завдала удару по аеродрому Морозовськ, унаслідок чого були знищені КАБи та ворожі винищувачі

"Сьогодні черга за "Липецьком-2". Працюємо далі", – наголосило поінформоване джерело.